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У США пред'явили звинувачення російському юристу Весельницькій

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 19:12
У США пред'явили звинувачення російському юристу Весельницькій
Фото: Наталія Весельницька (avmalgin/livejournal.com)

Її звинувачують у спробі перешкодити розслідуванню у справі про відмивання грошей російським бізнесменом

Федеральна прокуратура Нью-Йорка звинуватила російського адвоката Наталю Весельницьку в спробі перешкодити розслідуванню у справі про відмивання грошей неназваним російським бізнесменом і його інвестиційною фірмою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

В обвинувальному висновку говориться, що в ході розслідування Мін'юст США попросив сприяння у влади Росії, проте отримав відмову. Вказується, що отриманий з Росії лист виправдовував дії підозрюваних у відмиванні грошей.

Видання зазначає, що в підготовці цього документу, надісланого з російської прокуратури у федеральний суд Манхеттена, таємно брала участь Весельницька. Таким чином Весельницька перешкоджала ходу цивільного процесу.

Нагадаємо, раніше в юридичному комітеті Сенату Сполучених Штатів Америки опублікували матеріали фігурантів справи про зустріч Дональда Трампа-молодшого з Весельницькою. Витік інформації про цю зустріч в 2016 році став приводом для скандалу в США та подальшого розслідування про співпрацю команди тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа з російською стороною для збору компромату на опонентку - Хілларі Клінтон.
 

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