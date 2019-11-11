У США попередили Туреччину про санкції за купівлю С-400 у Росії

Радник президента США Роберт О'Брайен заявив, якщо Туреччина не позбудеться російської системи С-400, вона, найімовірніше, зіткнеться із американськими санкціями. Про це повідомляє АР.

Крім того, Трамп обговорить з лідером Туреччини його рішення придбати російську систему ППО, коли вони зустрінуться цього тижня в Білому домі на тлі напружених відносин між двома союзниками по НАТО.

Планується, що Трамп зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер. Трамп та Ердоган планують спільну прес-конференцію в середу вдень.

"В НАТО немає місця для С-400. В НАТО немає місця для значних російських військових закупівель. Це повідомлення, яке президент дуже чітко передасть йому, коли він буде тут, у Вашингтоні", - заявив О'Брайен.

Як писало РБК-Україна раніше, виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах з США у тому випадку, якщо вона закупить російські зенітно-ракетні системи С-400.

Додамо, Туреччина може в майбутньому розглянути варіанти закупівлі в РФ зенітних ракетних систем С-500.