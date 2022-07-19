RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги з HIMARS

Фото: спікер Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі.

"Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою", - зазначив він.

За його словами, в цьому пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РСЗВ.

Нагадаємо, як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, для того, щоб перейти в контрнаступ, ЗСУ мають отримати близько сотні систем HIMARS.

Зазначимо, завтра західні союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" можуть оголосити про надання додаткових озброєнь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаБілий дім