Блінкен назвав різанину в Бучі "ударом під дих": потрібно притягти винних до відповідальності
Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував оприлюднені фото масових вбивств мирних жителів Бучі після звільнення міста від російських військ. Чиновник назвав ці знімки "ударом під дих".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави американського зовнішньополітичного відомства телеканалу CNN.
Блінкен заявив у неділю, що Держдеп допоможе задокументувати будь-які звірства, скоєні російськими військовими проти цивільного населення в Україні.
"Ви не можете не бачити в цих зображеннях удар під дих", - сказав він.
Держсекретар зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ адміністрація президента США заявила, що вважає, що російські війська вчинили в Україні військові злочини, і Білий дім допомагає збирати докази.
"Ми працюємо над тим, щоб задокументувати це, передати наявну у нас інформацію у відповідні інструкції та організації. І за це має бути відповідальність", - зазначив він.
На запитання журналіста, чи здійснюють російські війська геноцид українців, Блінкен відповів так: "Ми ретельно вивчимо і задокументуємо все, що бачимо, зберемо все воєдино, переконаємося, що відповідні установи та організації, які стежать за цим, у тому числі Державний департамент, мають всю інформацію. Їм потрібно точно оцінити, що сталося в Україні, хто несе відповідальність і в чому це виражається".
"Необхідно притягнути винних до відповідальності. І я думаю, що найголовніше - те, що ми не можемо бути байдужі до події... Це - реальність, це відбувається щодня, поки тривають російські звірства проти України", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що США на фоні вбивств у Бучі прискорено готує нові санкції проти РФ.
Також ми писали про те, що у Бучі знайшли катівню та кімнату з розстріляними тілами.
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