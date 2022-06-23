США сьогодні оголосять про військову допомогу Україні на 500 млн доларів, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 23 червня 2022 року, може оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 500 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання з посиланням на джерела зазначає, що чергова військова допомога буде оголошена сьогодні. До пакету увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси. Очікується, що загальна сума пакету не перевищить 500 млн доларів.

У той же час в Білому домі відзначають, що поки не можуть розкрити подробиці або підтвердити виділення цієї допомоги.