У США запропонували поставити Україні озброєння, що призначалося Афганістану

Сенатори США запропонували передати Україні озброєння, яке призначалося Афганістану. У законопроєкті про санкції проти Росії у разі її вторгнення на українську територію також передбачено посилення тренування українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт .

Внесений до Сенату США законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії передбачає збільшення військової допомоги Україні. У документі йдеться, що у 2022 році Сполучені Штати мають у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєнь Україні.

При цьому автори законопроєкту пропонують передати Україні озброєння, яке призначалося для Афганістану. Також сенатори вимагають посилити тренування українських військових.