США пропонують Греції розташувати на Кріті винищувачі

США направили до Греції офіційну заяву з проханням дозволити розташувати винищувачі F-35 та F-15 на території острову Кріт. В Афінах вже готують відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Ulusal Kanal .

Якщо ж Афіни схвалять прохання, США зможуть перекинути винищувачі на авіабазу "Суда". На острові розташований один з основних опорних пунктів НАТО в регіоні.

Як відзначає видання, авіація США може взяти участь у військових навчаннях на території Середземномор’я.

Наразі невідомо, скільки саме одиниць техніки й особового складу Штати направляють на острів.

Також Ulusal Kanal додає, що США вимагають від Греції направити до України озброєння. Йдеться саме про: