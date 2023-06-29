В США правоохранительные органы изучают детали дела о подрыве Каховской ГЭС

По словам советника генерального прокурора США по ответственности за военные преступления Элая Розенбаума на конференции в Украинском доме в Вашингтоне, разрушение дамбы ГЭС, что произошло 6 июня, является "предметом значительного интереса" для Штатов.

"Этот вопрос также находится в поле зрения наших правоохранительных органов", - сказал представитель Минюста США.

Также он указал, что Штаты в целом очень осторожны в своих официальных оценках по преступлениям, совершенным российскими оккупантами, и заявляют об этом при "всех необходимых доказательствах".

Так, отметил Розенбаум, власти США сделают официальные заявления о том, кто причастен к разрушению плотины, когда "придет соответствующее время, и когда доказательства будут тщательно исследованы и установлены".

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва дамбы десятки населенных пунктов в Херсонской области были затоплены. Это привело к гибели гражданских, смертям животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, спровоцировало экологическое бедствие.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буднов, такие действия россиян были заранее спланированы. Об этом свидетельствует то, что враг начал вывод подразделения из Каховской ГЭС за полчаса до подрыва станции.

Недавно журналисты установили личности оккупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС до подрыва. Речь идет о российских солдатах отдельной 205 мотострелковой бригады.