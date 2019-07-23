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В Росії згорів дитячий табір, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    23.07.2019 - 15:25
В Росії згорів дитячий табір, є загиблі
Фото: пожежа в наметовому таборі в Росії (dvhab.ru)

В результаті пожежі в РФ постраждали 12 людей, серед них і діти, і дорослі

У Хабаровському краї Росії в дитячому наметовому таборі "Холдоми" сталася пожежа, в результаті якої загинули щонайменше чотири дитини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як повідомляється, через пожежу загинули троє дівчаток і один хлопчик. Всього в таборі перебували 189 дітей, вони жили в 26 наметах. Постраждали 12 людей, серед них і діти, і дорослі.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями про заподіяння смерті з необережності і надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки. Справу передано в Головне слідче управління.

Нагадаємо, 25 березня 2018 року сталась пожежа в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня". Пожежі присвоїли третій номер складності за п'ятибальною шкалою, на території області ввели режим надзвичайної ситуації. Вогонь охопив площу в 1500 квадратних метрів. В результаті пожежі загинули 64 людини, у тому числі 13 дітей.

Пожежа стала другою в історії Російської Федерації за кількістю жертв після пожежі в пермському нічному клубі "Хромая лошадь" в 2009 році, коли загинули 156 осіб.

РБК-Україна в березні 2019 року писало, що у Польщі був затриманий екс-генеральний директор "Кемеровського кондитерського комбінату", співвласник згорілого в Кемерово торгового центру "Зимова вишня" В'ячеслав Вишневський.

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