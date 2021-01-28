В США може з'явитися 51 штат: в Конгрес внесли законопроект

Столичний округ Колумбія, де знаходиться столиця Сполучених Штатів Вашингтон, може стати 51-м штатів. Група демократів у Палаті представників і Сенаті США внесли відповідний законопроект.
Про це повідомляє The Hill.
Законопроект, який був вперше внесений у 2013 році, надасть громадянам округу повну владу над місцевими питаннями, а також повне представництво в Конгресі США.
Демократи вважають, що після недавніх загальних виборів у США шанси на надання округу статусу штату "ніколи не були настільки високими, як зараз".
Законопроект у 2020 році був вперше прийнятий Палатою представників, зібравши рекордну кількість співавторів - 202.
Законопроект може пройти в контрольованому демократами Палаті представників, але його шанси на затвердження в Сенаті невисокі.
У округ Колумбія входить столиця США Вашингтон, місто Джорджтаун і графство Вашингтон.
Зазначимо, що Сполучені Штати поділяються на 50 штатів (а ті - на округи або їх еквіваленти) і федеральний округ Колумбія. Також у підпорядкуванні США є низка острівних територій: Пуерто-Ріко, Віргінські Острови, Гуам та інші.
Нагадаємо, у 2016 році жителі округу Колумбія більшістю голосів підтримали на референдумі зміну адміністративного статусу на штат.
Крім того, на статус штату претендує Пуерто-Ріко. У 2012 і 2017 роках там пройшли референдуми за приєднання до США. Жителі більшістю голосів підтримали ініціативу.