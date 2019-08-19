Компанія Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей для дахів житлових будинків Rent Solar. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Tesla.

Послуга надається для жителів 6 штатів США - Арізони, Каліфорнії, Коннектикуту, Массачусетсу, Нью-Джерсі та Нью-Мексико. Вартість оренди сонячних панелей складає 90 доларів в місяць. У неї входить необхідне обладнання, технічна підтримка, встановлення та обслуговування.

Щоб відмовитися від послуги і прибрати панелі клієнтові доведеться заплатити 1,5 тис. доларів. Якщо ж абонент перестане платити за оренду, послугу просто відключать. При цьому сонячні панелі залишаться на даху будинку.

Існує 3 варіанти сонячної системи - на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт. Також наголошується, що для використання сервісу немає необхідності підписувати контракт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Tesla планує збільшити обсяги виробництва електромобілів на заводі в Каліфорнії. Після цієї інформації акції Tesla зросли на 1%.

Також повідомлялося, що в Україні зростає популярність на електромобілі. За перші 6 місяців 2019 року попит збільшився на 58%. Найпопулярнішим електромобілем серед українців є Nissan Leaf.