У США підвищать мита на китайські товари, якщо не буде укладена угода

Мита США на товари з Китаю можуть зрости на 25%

Соединенные Штаты Америки (США) повысят таможенные пошлины на китайские товары, если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не приведут к консенсусу к 1 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Так, в Белом доме подчеркнули, что в ходе переговоров обе стороны продемонстрировали готовность принять участие в обсуждении всех основных вопросов

"Несмотря на достигнутый прогресс, многое еще предстоит сделать. Президент Дональд Трамп подтвердил, что 90-дневный процесс, согласованный в Буэнос-Айресе, представляет собой жесткие сроки, и что американские пошлины вырастут, если Соединенные Штаты и Китай не достигнут удовлетворительных результатов к 1 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Также стороны пришли к выводу, что любая резолюция будет полностью осуществима", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 30-31 января посетит Вашингтон для торговых переговоров.