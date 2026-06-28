США полностью прекратят принимать заявителей на политическое убежище

Соединенные Штаты фактически перестают принимать заявления на получение политического убежища от иностранных граждан. Это касается тех, кто находится вне страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today .

По словам зам. руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера, теперь таким заявителям будут отказывать. Особенно это касается просьбы о предоставлении убежища на юго-западной границе.

"Двери Америки полностью закрыты для людей, стремящихся получить убежище", - заявил Миллер.

По его словам, США направят просителей убежища в другие страны. Миллер также заявил, что все просьбы о предоставлении убежища на юго-западной границе всегда фальшивы, а большинство просителей - это либо преступники, либо мигранты, которые хотят получить льготы.

Его заявление прозвучало после решения Верховного суда, которое ужесточает правила предоставления убежища мигрантам, прибывающим через Мексику.

Чтобы получить шанс на политическое убежище, нужно быть уже в самих Штатах (инфографика РБК-Украина)

Верховный суд США большинством в шесть голосов против трех постановил, что федеральные власти не обязаны рассматривать заявления о предоставлении убежища от иностранцев, прибывших в пункт пропуска на границе с Мексикой, но еще не пересекавших границу США.

Суд отметил, что человек считается прибывшим в Штаты только после фактического пересечения границы. Автор решения, судья Самуэль Алито, объяснил его так: "Гость не считается вошедшим в дом, когда он только постучался в дверь".