США уведомили "Росатом" об ответственности за завладение секретными данными на ЗАЭС

В письме Управления ядерной безопасности Минэнергетики США от 17 марта 2023 года, которое есть в распоряжении РБК-Украина, отмечается, что по американским законам такое преступление влечет уголовную ответственность.

Также подтверждение нарушения законодательства США может стать дополнительным аргументом для введения санкций против атомной отрасли РФ, в частности "Росатома" и его руководителей.

В письме адресованному гендиректору "Росатом" Алексею Лихачеву США фактически предупреждает РФ об ответственности за владение секретной информацией.

Отметим, что четыре из шести блоков станции работают на топливе американской компании Westinghouse. Для перехода с российского ядерного топлива на американское блоки модернизировались. Поэтому на станции появилась техническая информация, подлежащая экспортному контролю со стороны США. Украина получила разрешение на владение и использование этих данных.

РФ в свое время тоже пыталась получить доступ к ней, мотивируя тем, что "Росатом" плотно работает с "Энергоатомом" и поставляет топливо для украинских реакторов. Однако США такого разрешения "Росатому" не дали.

После захвата ЗАЭС россиянами на станцию направили специалистов "Росатома", фактически получивших полный доступ к станции, в частности, вероятно, и к секретным данным.

Согласно американскому законодательству, ответственность за попадание информации по атомным технологиям в третьи руки несут не только те, кто ею завладел, но и те, кто своими действиями или бездействием способствовал этому. Так, таких лиц могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч долларов или лишить свободы сроком до 10 лет, или и то, и другое. Если преступление совершено с намерением нанести ущерб США или для оказания помощи любому иностранному государству, наказание может быть вплоть до пожизненного заключения или штрафа в размере 20 тысяч долларов или то и другое.