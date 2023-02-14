США сообщили о перехвате четырех российских самолетов вблизи Аляски

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

"В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации.

"NORAD ожидал эту активность и, в результате нашего планирования, был готов пресечь ее", - следует из заявления.

В заключение командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски "никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных", связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.

Напомним, в начале февраля американцы обнаружили над северными штатами страны китайский воздушный шар, который мог заниматься сбором информации.

Позже его сбили у побережья Каролины при помощи истребителя.

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