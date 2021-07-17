США постоять шпигунські бази по всьому світу, аби виявляти загрози РФ і Китаю в космосі

США побудують шпигунські бази по всьому світу, щоб контролювати Росію і Китай в космосі. Це потрібно для виявлення будь-яких спроб цих держав атакувати життєво важливі супутники, що обертаються навколо Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Для виявлення потенційних загроз у космосі США побудують одну радарну базу у Великобританії. Ще будівництво намічається в Шотландії, в Австралії та американському штаті Техас. Планується, що перша база буде здана в експлуатацію до 2025 року.

Бази будуть використовувати радарну технологію, яка може ідентифікувати об'єкт розміром з футбольний м'яч на відстані до 22000 миль (36000 кілометрів). Об'єкт також зможе сканувати на предмет менш зловісних, але настільки ж руйнівних осколків космічного сміття, які також можуть зламати супутники при зіткненні.

"Це необхідно, тому що ми хочемо забезпечити безперервний контроль над цілями, які можуть загрожувати нашим системам, що знаходяться на геостаціонарній орбіті. Це можуть бути супутники або просто уламки ракет від інших запусків", - сказав виданню підполковник Джек Уокер.

Також у Великобританії головний маршал авіації і глава Королівських військово-повітряних сил Майк Вігстон дав уявлення про загрози в космосі. За його словами, деякі країни розробляють лазери, які можуть бути запущені з Землі по цілям на орбіті або ворожі супутники.

"Прямо зараз є такі країни, як Росія і Китай, які розробляють системи... Вони становлять загрозу для супутників, на які ми покладаємося в нашому повсякденному житті", - сказав Вігстон.

Він зазначив, що знищення таких супутників вплине на мобільні телефони, банки і навіть логістичні ланцюжки, які забезпечують поставку медикаментів в лікарні, а продукти харчування - в супермаркети.

"Я думаю, що більшість людей, ймовірно, не розуміють, наскільки вони залежать від космосу у своєму повсякденному житті", - сказав Вігстон.