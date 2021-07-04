США планують запустити нові супутники попередження про ракетний напад

Космічні сили США розглядають можливість запуску у 2022 році цифрових прототипів супутників раннього попередження про ракетні пуски. Вони будуть обладнані системою постійного інфрачервоного випромінювання нового покоління (OPIR).

Передбачається, що супутники будуть розміщені на низькій орбіті, ніж геостаціонарна. Завдяки цьому стане можливим спостереження за запусками крилатих балістичних і гіперзвукових ракет. Також це дозволить підвищити точність і відмовостійкість системи.

Розробниками прототипів космічних апаратів виступлять компанії Raytheon і Boeing. У травні поточного року військові уклали з ними контракти на створення цифрових моделей прототипів супутників Missile Track Custody Prototype (MTCP).

США до 2022 року планують розгорнути в ближньому космосі орбітальне угруповання космічних апаратів, призначене для захисту від ударів гіперзвукових ракет ймовірного противника.