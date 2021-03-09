ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Системи для атак в космосі: США заявили про загрозу російських супутників

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 09 березня 2021 07:15
Системи для атак в космосі: США заявили про загрозу російських супутників Фото: супутник (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

США стурбовані можливостями, якими володіють Росія і Китай в космосі. У країн є декілька наземних лазерних систем різної потужності.

Про це заявив командувач Космічними силами Сполучених Штатів генерал Джон Реймонд в інтерв'ю The New York Times.

Генерал, говорячи про одного з російських супутників, порівняв цей космічний апарат з матрьошкою. Реймонд також припустив, що він був створений "для знищення американських супутників на навколоземній орбіті".

"Для знищення або пошкодження з землі, або для порушення нашої здатності використовувати супутники. У обох країн є можливості на орбіті, які викликають занепокоєння", - сказав Реймонд.

У грудні Космічні сили Сполучених Штатів Америки заявили про проведення Росією випробувань антисупутникової ракети прямого перехоплення системи DA-ASAT. У США занепокоєні, що Росія продовжує розробку і розгортання антисупутникової зброї.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна" ви можете прочитати про плани США щодо освоєння космосу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Служба безпеки України космос
NEWS
Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"