США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН

Сполучені Штати Америки (США) будуть поставляти зброю Україні лише для захисту в рамках своїх кордонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера NYT Фарназ Фассіхі.
Повідомляється, що постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд виключила поставки озброєнь для наступу на Росію.
"Ми не поставляємо ніякої зброї, яка дозволить українцям атакувати Росію з України. Вашингтон буде поставляти Україні зброю тільки для захисту всередині її кордонів, і США не стануть стороною в цій війні", - цитує репортер заяву Томас-Грінфілд.
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писало, що адміністрація президента Джо Байдена має намір передати Україні керовану реактивну систему залпового вогню HiMARS з ракетами дальністю близько 65 кілометрів.
Також повідомлялося, що Греція надасть Україні бойові машини піхоти часів СРСР. Німеччина зобов'язалася поставити грецькій стороні свої БМП.
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