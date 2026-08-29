США усиливают давление на Британию с требованием усилить расходу на оборону, - The Telegraph

США пригрозили выступить против суверенитета Британии над Фолклендскими островами, если Энди Бернхэм не увеличит расходы на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, предложение входит в число мер, которые разрабатывают представители Пентагона в качестве стимула для выполнения обещания НАТО по увеличению расходов на оборону на 5%.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Британии, вероятно, будет уделено "особое внимание" в ходе проверки Вашингтоном обязательств ее союзников перед НАТО, в рамках которой будет изучено, есть ли у стран-членов надежные пути достижения поставленной цели.

Официальные лица США считают, что хоть Британия и обладает потенциалом стать ведущим партнером в сфере обороны, однако план инвестиций в оборону, объявленный в июне ныне бывшим премьер-министром Киром Стармером - оказался недостаточным "шагом в правильном направлении".

"Я ожидаю, что Британии будет уделено особое внимание, поскольку у нее огромный потенциал. Поэтому мы продолжим прилагать усилия для стимулирования и предоставления Британии возможности значительно продвинуться вперед", - сказал чиновник.

The Telegraph пишет, что риторика Вашингтоном вызывет обеспокоенность у нынешнего премьера Энди Бернеме и министра финансов Джона Хилли, чей первый бюджет не предусматривает выделение 3% ВВП на оборону к 2030 году.