США усиливают безопасность после ударов по Ирану: о чем идет речь

После авиаударов США по Ирану в субботу, американские правоохранительные органы усилили наблюдение за ситуацией на Ближнем Востоке, внимательно анализируя разведданные о потенциальных угрозах для страны.

По информации источника CNN, знакомого с координацией, Министерство внутренней безопасности США, ФБР и другие ведомства на федеральном, штатном и местном уровнях внимательно отслеживают возможную реакцию Ирана или других стран на действия США.

Глава МВД Кристи Ноэм отметила в соцсетях, что ведомство работает над укреплением безопасности родины.

Полиция Нью-Йорка и Вашингтона (округ Колумбия) сообщила об обмене разведданными с федеральными партнерами и усилении присутствия правоохранителей возле религиозных объектов. Хотя прямых угроз для столицы США пока не зафиксировано, местные власти принимают меры для защиты населения, бизнеса и туристов.

Повышенные меры безопасности также введены вокруг стратегических объектов в Вашингтоне, в частности Белого дома, Пентагона и посольства Израиля - это часть стандартного протокола на случай конфликтов подобного масштаба.

Полиция Нью-Йорка заявила, что из соображений безопасности направляет дополнительные ресурсы на охрану религиозных, культурных и дипломатических учреждений города.