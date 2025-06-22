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США усиливают безопасность после ударов по Ирану: о чем идет речь

Фото: глава МВД Кристи Ноэм (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

После ударов США по Ирану в ночь на 22 июня американские правоохранители усилили меры безопасности. Власти внимательно отслеживают возможные угрозы внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

После авиаударов США по Ирану в субботу, американские правоохранительные органы усилили наблюдение за ситуацией на Ближнем Востоке, внимательно анализируя разведданные о потенциальных угрозах для страны.

По информации источника CNN, знакомого с координацией, Министерство внутренней безопасности США, ФБР и другие ведомства на федеральном, штатном и местном уровнях внимательно отслеживают возможную реакцию Ирана или других стран на действия США.

Глава МВД Кристи Ноэм отметила в соцсетях, что ведомство работает над укреплением безопасности родины.

Полиция Нью-Йорка и Вашингтона (округ Колумбия) сообщила об обмене разведданными с федеральными партнерами и усилении присутствия правоохранителей возле религиозных объектов. Хотя прямых угроз для столицы США пока не зафиксировано, местные власти принимают меры для защиты населения, бизнеса и туристов.

Повышенные меры безопасности также введены вокруг стратегических объектов в Вашингтоне, в частности Белого дома, Пентагона и посольства Израиля - это часть стандартного протокола на случай конфликтов подобного масштаба.

Полиция Нью-Йорка заявила, что из соображений безопасности направляет дополнительные ресурсы на охрану религиозных, культурных и дипломатических учреждений города.

 

Удары по Ирану в ночь на 22 июня

22 июня 2025 года Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент Дональд Трамп назвал данную операцию "впечатляющим военным успехом".

Правда, теперь Израиль вынужден экстренно закрыть свое воздушное пространство из-за ожидания удара по Еврейскому Государству со стороны Тегерана.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры о заключении ядерной сделки.

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