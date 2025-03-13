США усиливает санкции против нефтяного, газового и банковского секторов России, - CBS

О соответствующих санкциях со стороны США в отношении российской стороны западным СМИ рассказали четыре человека, знакомые с планами.

Министерство финансов США в среду отменило 60-дневное исключение, которое в январе было введено администрацией прошлого президента Штатов Джо Байдена. Он который позволял продолжать определенные энергетические транзакции с участием российских банков, попавших под санкционные ограничения.

"Допустив срок действия отказа, банки больше не смогут получить доступ к платежным системам США для проведения крупных энергетических операций", - пишет CBS.

Среди российских финансовых учреждений, которые были освобождены от санкций, вошли "Внешэкономбанк", Банк "ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург и Центробанк России.

Отмечается, что решение со стороны Штатов о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам затрудняет для других стран покупку российской нефти. Поэтому ограничиваются ее глобальные предложения.

"Это может привести к скачку цены еще на 5 долларов за баррель, заметного скачка после снижения цен в последние недели", - говорится в публикации CBS.

Как обращают внимание западные СМИ, такие жесткие ограничения появляются на фоне попыток администрации Трампа убедить РФ принять условия предлагаемого 30-дневного прекращения огня в Украине.

Санкционное давление на РФ со стороны США

Напомним, ранее сегодня журналист Fox News рассказал, что США не продлили разрешение банкам РФ обрабатывать европейские платежи за продажу нефти. Так, генеральная лицензия на покупку российской нефти закончилась 12 марта. Поэтому европейские страны и союзники США больше не могут покупать нефть у РФ без введения санкций со стороны Вашингтона.

Как сообщалось ранее, 13 марта президент США Дональд Трамп пригрозил усилением санкций против РФ в случае отказа от переговоров. Между тем отмечается, что возможно и смягчение санкций, если российская сторона согласится на прекращение огня в Украине.

Добавим, что в Министерстве финансов США заявили, что Штаты допускают введение жестких санкций против РФ, и в случае необходимости такое решение будет принято без колебаний.