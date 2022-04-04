Росії відмовили в скликанні Радбезу ООН через "радикалів у Бучі". Агресор готує повторне звернення

Російська місія при Організації Об'єднаних Націй зібралася вдруге звернеться з прохання обговорити "провокації в Бучі" на засіданні Ради безпеки. Перше прохання відхилили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російське МЗС вирішило повторно вимагати засідання Радбезу ООН щодо "злочинних провокацій українських солдат і радикалів" у Бучі. Перший запит був відхилений Великою Британією, яка в квітні головує у Раді безпеки.

Засідання щодо різанини в Київській області заплановане на 4 квітня. Його скликали на вимогу України. Натомість збиратися у понеділок, 3 квітня, за запитом РФ Радбез ООН не буде.

Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.