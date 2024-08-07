США предупредили Турцию о последствиях за экспорт военного оборудования в Россию. Американские власти требуют прекратить поставки микросхем и других деталей, используемых в российской военной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Мэтью Аксельрод, помощник министра торговли США, возглавляющий эти усилия, недавно посетил Анкару и Стамбул, где встретился с турецкими чиновниками и руководителями. Его миссия заключалась в прекращении незаконной торговли, направленной на поставку в Россию технологий американского происхождения.

Аксельрод выразил обеспокоенность США и подчеркнул, что Турция должна прилагать больше усилий для пресечения торговли микросхемами и другими деталями, которые играют ключевую роль в военных операциях Москвы в Украине. Вашингтон настоятельно призывает Анкару усилить контроль и принять меры по прекращению этого экспорта.

"Нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Мы должны видеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не останется другого выбора, кроме как наложить последствия на тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", - заявил Аксельрод.

Предупреждение Вашингтона - последнее свидетельство того, как решение Турции сохранить прочные торговые связи с Россией омрачило отношения между двумя союзниками по НАТО.

США, ЕС и другие западные партнеры ввели масштабные санкции против России после того, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, но Турция уклонилась от этих ограничений и увеличила объем торговли с этой страной после начала войны.

США особенно обеспокоены тем, что Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, попадает в российские ракеты и беспилотники в нарушение экспортного контроля. Еще одной важной областью, вызывающей беспокойство, являются станки.