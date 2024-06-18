НАТО обеспокоено возможной поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР со стороны РФ

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, российскую войну против Украины поддерживают Китай, Северная Корея и Иран, которые все хотели увидеть провал Альянса.

"Мы, конечно, также обеспокоены потенциальной поддержкой, которую Россия оказывает Северной Корее, когда дело доходит до поддержки ее ракетных и ядерных программ", - сказал Столтенберг.

Отношение Китая к войне в Украине

Он сказал, что это, а также поддержка Китаем военной экономики России показали, как проблемы безопасности в Европе связаны с Азией, и добавил, что на саммите НАТО в следующем месяце в Вашингтоне будет наблюдаться дальнейшее укрепление партнерских отношений альянса с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией. Столтенберг заявил, что на каком-то этапе для Китая должны быть последствия.

"Они не могут продолжать поддерживать нормальные торговые отношения со странами Европы и одновременно разжигать самую большую войну, которую мы видели в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал он.

Столтенберг сказал, что еще слишком рано говорить о том, какими могут быть эти последствия, но это должна быть проблема, которую нам нужно решить.