НАТО обеспокоено возможной поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР со стороны РФ
НАТО обеспокоено поддержкой, которую Россия может оказать ракетным и ядерным программам Северной Кореи.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, российскую войну против Украины поддерживают Китай, Северная Корея и Иран, которые все хотели увидеть провал Альянса.
"Мы, конечно, также обеспокоены потенциальной поддержкой, которую Россия оказывает Северной Корее, когда дело доходит до поддержки ее ракетных и ядерных программ", - сказал Столтенберг.
Отношение Китая к войне в Украине
Он сказал, что это, а также поддержка Китаем военной экономики России показали, как проблемы безопасности в Европе связаны с Азией, и добавил, что на саммите НАТО в следующем месяце в Вашингтоне будет наблюдаться дальнейшее укрепление партнерских отношений альянса с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией. Столтенберг заявил, что на каком-то этапе для Китая должны быть последствия.
"Они не могут продолжать поддерживать нормальные торговые отношения со странами Европы и одновременно разжигать самую большую войну, которую мы видели в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал он.
Столтенберг сказал, что еще слишком рано говорить о том, какими могут быть эти последствия, но это должна быть проблема, которую нам нужно решить.
Визит Путина в Северную Корею
Российский диктатор Владимир Путин решил посетить КНДР. При этом The Washington Post считает, что это может быть связано с поиском оружия для войны против Украины.
Сегодня же Военно-морской флот Российской Федерации начал большие учения в Тихом океане на фоне визита диктатора в Северную Корею.
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