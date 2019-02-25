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США у понеділок оголосять про конкретні кроки по Венесуелі

Новини » Політика    25.02.2019 - 01:58
США у понеділок оголосять про конкретні кроки по Венесуелі
Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

Пенс збирається оголосити про "конкретні кроки"

Віце-президент США Майк Пенс збирається оголосити про "конкретні кроки" і "чіткі дії" щодо рішення кризи у Венесуелі, коли він зустрінеться в понеділок з регіональними лідерами в Боготі (Колумбія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Те, що відбулося вчора, не завадить нам доставити гуманітарну допомогу до Венесуели. Віце-президент оголосить про конкретні кроки. Ви повинні розуміти, що він оголосить про чіткі дії завтра ", - сказав анонімне джерело.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що дні президента Венесуели Ніколаса Мадуро "полічені".

Зазначимо, раніше прикордонники Венесуели, які залишилися вірні режиму Мадуро, не пропустили на територію країни вантаж з їжею і медикаментами для венесуельського народу.

Так, дві людини загинули в суботніх зіткненнях між цивільними особами і військами, вірними Мадуро, який перешкоджав доставці допомоги.

РБК-Україна писало, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаМайк Пенс
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