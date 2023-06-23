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В Сенате США предложили признать применение "ядерки" РФ нападением на НАТО

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Вашингтон, Пятница 23 июня 2023 00:02
В Сенате США предложили признать применение "ядерки" РФ нападением на НАТО Фото: в США предложили признать применение "ядерки" РФ нападением на НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, которая предлагает признать применение ядерного оружия Россией против Украины нападением на страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Соответствующий проект документа в Сенате зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.

"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где также расположены союзники НАТО", - заявил Грэм во время пресс-конференции в Конгрессе.

По его словам, размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает беспокойство и является провокационным. Он также подчеркнул, что сегодня угроза использования Россией ядерного оружия - самая высокая со времен Карибского кризиса.

"Наше сообщение к тем, кто окружает президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-нибудь его даст, вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", - отметил он.

Реакция на возможное применение ядерного оружия РФ

На днях президент США Джо Байден сказал, что угроза использования диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной". Разговоры о возможном применении ядерного оружия РФ связаны с контрнаступлением ВСУ и размещением российских боеприпасов с ядерной составляющей в Беларуси.

Вскоре руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что, по его мнению, Россия не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы.

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