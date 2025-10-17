В США умер писатель Юрий Тарнавский: что о нем известно

"Его уже нет с нами... 14 октября 2025 года...", - написала женщина.

Кто такой Юрий Тарнавский

Юрий Тарнавский родился 3 февраля 1934 года в городе Турка Львовской области. После Второй мировой войны он учился в лагере для перемещенных лиц в Германии, а в 1952 году переехал в США, где получил образование по электронной инженерии в Ньюаркском колледже. Работал в компании IBM над искусственными языками, экспертными системами и искусственным интеллектом до 1992 года.

После этого Тарнавский стал профессором украинской литературы и культуры в Колумбийском университете, был членом Гариманского института и координатором украинской программы. Он активно занимался переводческой деятельностью: переводил произведения с украинского на английский и с других языков на украинский, а собственные произведения переведены более чем на десять языков мира.

Юрий Тарнавский также был одним из основателей Нью-Йоркской группы и соредактором литературно-художественного ежегодника "Новые Поэзии".