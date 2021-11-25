США і Польща продовжать тісні консультації щодо військової активності РФ біля кордонів України

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в середу обговорив телефоном з главою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом концентрацію військ РФ біля кордонів України і міграційну кризу. Сторони домовилися продовжити тісні контакти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.
Салліван відзначив тісну двосторонню співпрацю з питань оборони і привітав зусилля по зміцненню потенціалу НАТО, спрямованого на стримування.
"Сторони висловили тверду підтримку Польщі у світлі дій режиму Олександра Лукашенка, які викликали міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі. Вони також обмінялися думками про російську військову діяльність поблизу України і висловили настрій на продовження тісних консультацій", - зазначається в повідомленні.
Зазначимо, політолог пояснив РБК-Україна, навіщо президент Росії Володимир Путін збирає війська біля кордонів України.
Нагадаємо, на тлі активного пересування армії РФ уздовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії цієї зими.