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У США повністю схвалили вакцину Moderna

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Понеділок 31 січня 2022 20:10
У США повністю схвалили вакцину Moderna Фото: у США повністю схвалили вакцину Moderna (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 31 січня, фармацевтична компанія Moderna оголосила про те, що американські органи охорони здоров'я дали повний дозвіл на використання вакцини від COVID-19. Екстрене застосування препарату в США було схвалено понад рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Рішення управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) означає, що агентство провело таку ж сувору і тривалу перевірку вакцини від коронавірусу Moderna, як і десятків інших давно зарекомендували себе вакцин.

Рішення було підкріплено реальними даними, отриманими в результаті застосування понад 200 млн доз в США з тої пори, як FDA схвалило цю вакцину в грудні 2020 року.

FDA, як і регулюючі органи в Європі та інших країнах, спочатку дозволило екстрене використання вакцини Moderna на підставі дослідження, в якому брали участь 44 тисячі осіб від 18 років і старше протягом як мінімум двох місяців - проміжку часу, коли зазвичай виникають серйозні побічні ефекти. Це менше, ніж шість місяців даних про безпеку, які зазвичай потрібні для повного схвалення, тому компанія Moderna продовжила це дослідження.

FDA також стежив за серйозними побічними ефектами, які виявилися дуже рідкісними.

Нагадаємо, компанія Moderna почала проводити клінічні випробування бустерної дози вакцини проти штаму "Омікрон".

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Сполучені Штати Америки Вакцина від коронавірусу
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