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В США полностью одобрили вакцину Moderna

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Понедельник 31 января 2022 20:10
В США полностью одобрили вакцину Moderna Фото: В США полностью одобрили вакцину Moderna (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 31 января, фармацевтическая компания Moderna объявила о том, что американские органы здравоохранения дали полное разрешение на использование вакцины от COVID-19. Экстренное применение препарата в США было одобрено более года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Решение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) означает, что агентство провело такую же строгую и длительную проверку вакцины от коронавируса Moderna, как и десятков других давно зарекомендовавших себя вакцин.

Решение было подкреплено реальными данными, полученными в результате применения более 200 млн доз в США с тех пор, как FDA одобрило эту вакцину в декабре 2020 года.

FDA, как и регулирующие органы в Европе и других странах, первоначально разрешило экстренное использование вакцины Moderna на основании исследования, в котором участвовали 44 тысячи человек от 18 лет и старше в течение как минимум двух месяцев - периода времени, когда обычно возникают серьезные побочные эффекты. Это меньше, чем шесть месяцев данных о безопасности, которые обычно требуются для полного одобрения, поэтому компания Moderna продолжила это исследование.

FDA также следило за серьезными побочными эффектами, которые оказались очень редкими.

Напомним, компания Moderna начала проводить клинические испытания бустерной дозы вакцины против штамма "Омикрон".

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