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У США показали список 100 літаків, на яких заборонені рейси з РФ. Серед них - літак Абрамовича

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Субота 19 березня 2022 07:01
У США показали список 100 літаків, на яких заборонені рейси з РФ. Серед них - літак Абрамовича Фото: літаки "Аерофлоту" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство торгівлі США опублікувало список 100 літаків, які з порушенням експортного контролю Штатів через введені санкції нещодавно літали в РФ. Так відомство вжило заходів щодо фактичної заборони на їх посадку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

До "чорного списку" увійшли 99 літаків Boeing, експлуатованих російськими пасажирськими і вантажними перевізниками, включаючи" Аерофлот", AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air і" Авіастар-ТУ", а також Gulfstream G650 російського олігарха Романа Абрамовича.

Міністр торгівлі США Джина Раймандо заявила, що відомство "публікує цей список, щоб звернути увагу всього світу на те, що ми не дозволимо російським і білоруським компаніям і олігархам подорожувати безкарно в порушення наших законів".

Так, були оприлюднені конкретні бортові номери літаків, у тому числі 33 літаків Boeing, експлуатованих Аерофлотом (AFLT.MM), і 12 вантажних літаків Boeing 747, експлуатованих AirBridge Cargo, підрозділом найбільшої в РФ вантажної авіакомпанії Group Volga-Dnepr.

Як зазначили в Мінторгівлі США, такі дії означають, що "міжнародні рейси з Росії на цих літаках фактично заборонені".

У відомстві попередили компанії та інші організації по всьому світу, що будь-яка заправка, технічне обслуговування, ремонт, запасні частини або послуги порушують експортний контроль США і піддають компанії примусовим заходам США, які можуть включати "істотне тюремне ув'язнення, штрафи, позбавлення експортних привілеїв, або інші обмеження".

Раніше повідомлялося, що у Канаді заарештували Російський вантажний літак Ан-124 "Руслан", який тепер задіють в транспортуванні оборонних вантажів між США, Канадою та Україною.

Додамо також, що Росія зібралася не повертати взяті в лізинг іноземні літаки.

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