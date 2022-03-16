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В Канаді заарештували вантажний літак Росії. Він служитиме армії України

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Середа 16 березня 2022 21:19
В Канаді заарештували вантажний літак Росії. Він служитиме армії України Фото: в Канаді заарештували вантажний літак Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У Канаді заарештували російський вантажний літак Ан-124 "Руслан". Відтепер він допомогатиме транспортуванню оборонних вантажів між США, Канадою та Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Av Web.

Літак заарештували у Торонто коли він привіз тести на COVID-19, попри те, що в Канаді заборонили російським літакам вторгатися в їхній повітряний простір.

АН-124 "Руслан" належить російській вантажній авіакомпанії “Волга-Дніпро”. Наразі літак припаркований на доріжці у Торонто й перебуватиме там протягом невизначеного часу.

Компанія власник вже висловила свої обурення та вимагає повернути літак.

Водночас літак планують передати ЗСУ, аби допомагати з транспортуванням оборонних вантажів між США, Канадою та Україною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Іспанія заарештувала яхту Lady Anastasia, яка належить російському олігарху Александру Міхеєву.

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