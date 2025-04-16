США "наказали" китайский НПЗ за покупку нефти у Ирана

"Сегодня OFAC ввел санкции против независимого китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd. за покупку иранской нефти на сумму более одного миллиарда долларов", - сказано в сообщении Офиса контроля за иностранными активами.

Там уточнили, что компания закупала нефть у подставной структуры, которая связана с Корпусом стражей исламской революции.

Также OFAC ввел санкции против нескольких компаний и судов "теневого флота" Ирана, причастных к транспортировке иранской нефти в Китай.

"Любой нефтеперерабатывающий завод, компания или брокер, решившие покупать иранскую нефть или способствовать торговле ею, подвергаются серьезному риску. США намерены пресекать действия всех, кто поддерживает нефтяную цепочку Ирана, с помощью которой режим финансирует террористические прокси-группировки", - отметил министр финансов США Скотт Бессент.

Это уже второй случай, когда США вводят санкции против конкретного НПЗ, который покупает иранскую нефть.