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Пентагон про відправку спецназу до Києва: це рішення буде приймати Байден

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Вашингтон, Понеділок 23 травня 2022 21:13
Пентагон про відправку спецназу до Києва: це рішення буде приймати Байден Фото: генерал США Марк Міллі (apnews.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рішення про направлення до Києва спецназу, для посилення охорони американського посольства, прийматиме президент США Джо Байден. За оцінкою Пентагону, ймовірність відправки додаткових військових в Україну мінімальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі.

"Будь-який напрямок американських військ в Україну вимагатиме рішення президента (Байдена - ред.)", - цитує CNN заяву Міллі.

За його словами, пропозиція про можливість направити до Києва американський спецназ, в тому числі для захисту посольства США, поки не були передані Пентагону. Він додав, що поки такий варіант не розглядається, але йде розробка інших планів.

Нагадаємо, вчора газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що Міністерство оборони США і Держдепартамент обговорюють можливість направлення до Києва спецназу для посилення захисту американського посольства в Україні.

Зазначимо, посольство США відновило роботу в Києві 18 травня. За 10 днів до цієї дати в українську столицю повернулися американські дипломати і тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін.

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