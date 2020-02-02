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США поки не готові до остаточного зняття санкцій з Білорусі, - Помпео

Новини » В світі     02.02.2020 - 04:13
США поки не готові до остаточного зняття санкцій з Білорусі, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Помпео зазначив, що між Білоруссю і США значно покращилися дипломатичні відносини

США поки не готові до остаточного зняття санкцій з Білорусі, але зустрічі, які відбулися в Мінську, наближають вирішення цього питання. Про це заявив Держсекретар США Майкл Помпео після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

За словами Помпео, Вашингтон буде розглядати, які санкції можна зняти і в результаті чого.

"Поки що ми до цієї точки не дійшли. Але такі моменти, як сьогодні, наближають до цієї мети", - сказав він.

За словами держсекретаря, він обговорив з Лукашенком ситуацію з правами людини в країні.

"В Білорусі зроблено значний поступ у цих питаннях. Подальший прогрес - це єдиний спосіб зняття санкцій", - зазначив він.

Помпео зазначив, що між Білоруссю і США значно покращилися дипломатичні відносини.

Він нагадав, що недавно Мінськ зняв обмеження за кількістю дипломатів в американському посольстві, а тепер країни мають намір призначити своїх послів.

"Це вже корисно для США і Білорусі", - підкреслив Помпео.

Нагадаємо, раніше Помпео заявив, що американські виробники готові забезпечити нафтою Білорусь на 100% за конкурентними цінами.

У ході візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео запевнив в підтримці з боку Вашингтона в боротьбі проти російської агресії. Також підкреслювалося, що США підтверджують свою позицію введенням 29 січня пакета додаткових санкцій, які стосуються окремих осіб і компаній в Криму.

Помпео: США будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі США готові забезпечити нафтою Білорусь на 100%, - Помпео
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьМайк Помпео
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