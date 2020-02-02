США пока не готовы к окончательному снятию санкций с Беларуси, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Помпео отметил, что между Беларусью и США значительно улучшились дипломатические отношения

США пока не готовы к окончательному снятию санкций с Беларуси, но состоявшиеся встречи в Минске приближают решение этого вопроса. Об этом заявил Госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

По словам Помпео, Вашингтон будет рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего.

"Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", - сказал он.

По словам госсекретаря, он обсудил с Лукашенко ситуацию с правами человека в стране.

"В Беларуси сделан значительный прогресс в этих вопросах. Дальнейший прогресс - это единственный способ снятия санкций", - отметил он.

Помпео отметил, что между Беларусью и США значительно улучшились дипломатические отношения.

Он напомнил, что недавно Минск снял ограничения по количеству дипломатов в американском посольстве, а теперь страны намерены назначить своих послов.

"Это уже полезно для США и Беларуси", - подчеркнул Помпео.

Напомним, ранее Помпео заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

В ходе визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии. Также подчеркивалось, что США подтверждают свою позицию введением 29 января пакета дополнительных санкций, которые касаются отдельных лиц и компаний в Крыму.