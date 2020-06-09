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У США арештували поліцейського, обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 00:56
У США арештували поліцейського, обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда
Фото: демонстрант у США тримає портрет Флойда (twitter/faktyua)

Суд призначив мільйон доларів застави

Американський суд у Міннеаполісі, штат Міннесота, арештував поліцейського, обвинуваченого в убивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Колишньому поліцейському призначили мільйон доларів застави.

Про це повідомляє DW.

Це означає, що обвинуваченого Дерека Шовіна після внесення за нього цієї застави можуть відпустити до засідання суду у справі Флойда. Суд відбувся у понеділок, 8 червня, у форматі відеоконференції. Наступне слухання у суді заплановане на 29 червня.

Відомо, що у разі звільнення з-під варти Шовін повинен буде виконувати умови суду: не залишати штат Міннесота, не контактувати з рідними та не працювати у сфері безпеки або забезпечення правопорядку. Крім того, його попросять здати зброю.

Джордж Флойд, якому було 46 років, помер у лікарні після того, як його затримували поліцейські 25 травня. Момент жортсокого затримання Флойда, яке відбулося 25 травня, потрапив на відео. На кадрах видно, як поліцейський притискає шию затриманого коліном до асфальту. При цьому сам затриманий повторював фразу "Я не можу дихати".

Відео стало доступним через кілька днів після інциденту. Це спричинило хвилю обурення та протести, які стали неконтрольованими і переросли в масові заворушення. Підтримати мирні акції протестів на захист темношкірих вийшли жителі інших міст США. Згодом до протесту приєдналися інші країни.

Нагадаємо, 8 червня у Конгрес США внесли законопроект, який передбачає реформи правоохоронних органів і значні обмеження для поліції.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиакцииДжордж Флойд
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