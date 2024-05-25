США угрожали России мощным ударом в случае применения "ядерки", - МИД Польши

"Американцы сказали россиянам, что "если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим позициям в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех", - сообщил Сикорский.

Он отметил, что, по его мнению, это реальная угроза.

"Кроме того, китайцы и индийцы зачитали России угрозы. И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу не менять границы силой, Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными державами, и, вероятно, они этого не хотят", - добавил глава МИД Польши.