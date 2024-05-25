США угрожали России мощным ударом в случае применения "ядерки", - МИД Польши
Соединенные Штаты Америки угрожали России мощным ударом в случае применения ядерного оружия.
Об этом рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Американцы сказали россиянам, что "если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим позициям в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех", - сообщил Сикорский.
Он отметил, что, по его мнению, это реальная угроза.
"Кроме того, китайцы и индийцы зачитали России угрозы. И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу не менять границы силой, Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными державами, и, вероятно, они этого не хотят", - добавил глава МИД Польши.
Напомним также, что Сикорский также заявил, что Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России.
Ядерные заявления Путина
Российский диктатор Владимир Путин неоднократно пугал мир своими угрозами использовать ядерное оружие. Он начал это делать после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Такие его заявления заставляют западных лидеров размышлять над возможным ответом на заявления Путина. В частности, мы писали, что в США увеличивают производство бомб для поражения подземных ядерных установок.
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