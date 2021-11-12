У США підтвердили онлайн-зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: про що буде розмова

У Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть у понеділок, 15 листопада віртуальну зустріч. Очікується, що лідери обговорять відносини між країнами, в тому числі загострилася конкуренцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому .

"Увечері в понеділок, 15 листопада, у Вашингтоні президент Джо Байден зустрінеться віртуально з президентом Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після телефонної розмови, яка сталася 9 вересня, Байден і Сі Цзіньпін обговорять способи відповідального управління конкуренцією між США і Китаєм.

Крім того, лідери обговорять спільну роботу в тих сферах, де інтереси обох країн збігаються.

"На всьому протязі (розмови - ред.) президент Байден буде чітко позначати наміри і пріоритети США, а також чітко і відверто висловлювати побоювання (США - ред.) з приводу Китаю", - уточнили в пресслужбі.