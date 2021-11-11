ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Байден і Сі Цзіньпін проведуть у понеділок віртуальну зустріч, - Reuters

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 23:39
Байден і Сі Цзіньпін проведуть у понеділок віртуальну зустріч, - Reuters Фото: голова КНР Сі Цзіньпін (flickr by Haluk Beyazab)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть у понеділок віртуальну зустріч. Переговори відбудуться на тлі напруженості з приводу торгівлі, прав людини і військової діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вашингтон і Пекін останнім часом сперечаються з різних питань - від походження пандемії COVID-19 до розширюється ядерного арсеналу Китаю. Офіційні особи США вважають, що пряма взаємодія з Сі Цзіньпіном - найкращий спосіб запобігти переростанню відносин між двома найбільшими економіками світу в конфлікт.

Білий дім поки відмовився від коментарів з приводу зустрічі, китайські офіційні особи теж поки не дали ніяких коментарів.

Також очікується, що Байден виступить онлайн на саміті лідерів Азіатсько-Тихоокеанської економічної конференції в п'ятницю вранці.

Раніше ми писали, що Байден і Сі Цзіньпін проведуть віртуальну зустріч наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Китай КНР Си Цзиньпинь
NEWS
Меркель закликала Путіна просувати переговори в нормандському форматі
Меркель закликала Путіна просувати переговори в нормандському форматі
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення