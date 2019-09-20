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США висилають двох кубинських дипломатів

Новини » Політика    20.09.2019 - 04:40
США висилають двох кубинських дипломатів
Ілюстративне фото (U.S. Department of State)

Свободу пересування решти делегатів Куби в ООН обмежили Манхеттеном

Державний департамент Сполучених Штатів наказав двом кубинським делегатам до Організації Об'єднаних Націй залишити Сполучені Штати. Про це у заяві на сайті Державного департаменту США.

Згідно із заявою Держдепу, кубинські дипломати, імена яких не називаються, "зловживали своїм привілеєм проживання у США" і намагалися "проводити операції з впливу проти Сполучених Штатів".

Держдеп також ухвалив рішення обмежити свободу пересування делегатів Куби до ООН.

"На додаток до вимог залишити країну, подорожі всередині США усіх членів постійної місії Куби у Організації Об'єднаних Націй відтепер будуть обмежені територією острову Мангеттен", - йдеться у заяві.

У Держдепі також зазначили, що США продовжують розслідування щодо дипломатів, які можуть "зловживати привілеєм проживання у США".

Речниця Державного департаменту США Морган Ортегус заявила у Twitter, що США серйозно ставляться до всіх зазіхань на національну безпеку країни.

"Після того, як два члени місії ООН від Куби займалися діяльністю, що завдає шкоди національній безпеці США, ми попросили їх покинути нашу країну. Членам місії ООН на Кубі також заборонено залишати Манхеттен", - написала вона.

Нагадаємо, в липні США заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини і мають намір і надалі обмежувати кубинський режим.

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