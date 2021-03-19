У США підозрюваний у кібератаці на Tesla росіянин визнав провину
Громадянин РФ Єгор Крючков на суді в США визнав, що хотів організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії в штаті Невада. У повідомленні не вказується, про яку компанію йде мова, але Ілон Маск раніше заявляв, що метою атаки була його компанія Tesla .
Про це повідомив Мін'юст США і російський РБК.
Росіянин визнав провину за одним пунктом звинувачення в умисному нанесенні шкоди захищеного комп'ютера.
"Сьогодні громадянин Росії визнав себе винним у федеральному суді в змові з метою поїздки в Сполучені Штати з метою вербування співробітника компанії в Неваді для участі в схемі з впровадження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютерну мережу компанії", - йдеться в заяві Мін'юсту.
Очікується, що вирок Крючкову винесуть 10 травня.
За даними суду, улітку 2020 року 27-річний Єгор Крючков із спільниками намагався підкупити співробітника компанії за 1 млн доларів, щоб той встановив шкідливе програмне забезпечення. Воно повинно було надати Крючкову доступ до системи, щоб потім, погрожуючи публікацією даних, вимагати у компанії гроші.
Раніше хакери зламали облікові записи в Twitter десятків найбільших підприємців, політиків і компаній, серед яких був Ілон Маск.
Нещодавно повідомлялося, що США в найближчі три тижні планують зробити кілька кібератак проти Росії у відповідь на злом американських урядових мереж наприкінці 2020 року.