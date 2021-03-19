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У США підозрюваний у кібератаці на Tesla росіянин визнав провину

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 06:38
У США підозрюваний у кібератаці на Tesla росіянин визнав провину Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Громадянин РФ Єгор Крючков на суді в США визнав, що хотів організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії в штаті Невада. У повідомленні не вказується, про яку компанію йде мова, але Ілон Маск раніше заявляв, що метою атаки була його компанія Tesla .

Про це повідомив Мін'юст США і російський РБК.

Росіянин визнав провину за одним пунктом звинувачення в умисному нанесенні шкоди захищеного комп'ютера.

"Сьогодні громадянин Росії визнав себе винним у федеральному суді в змові з метою поїздки в Сполучені Штати з метою вербування співробітника компанії в Неваді для участі в схемі з впровадження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютерну мережу компанії", - йдеться в заяві Мін'юсту.

Очікується, що вирок Крючкову винесуть 10 травня.

За даними суду, улітку 2020 року 27-річний Єгор Крючков із спільниками намагався підкупити співробітника компанії за 1 млн доларів, щоб той встановив шкідливе програмне забезпечення. Воно повинно було надати Крючкову доступ до системи, щоб потім, погрожуючи публікацією даних, вимагати у компанії гроші.

Раніше хакери зламали облікові записи в Twitter десятків найбільших підприємців, політиків і компаній, серед яких був Ілон Маск.

Нещодавно повідомлялося, що США в найближчі три тижні планують зробити кілька кібератак проти Росії у відповідь на злом американських урядових мереж наприкінці 2020 року.

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