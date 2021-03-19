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В США подозреваемый в кибератаке на Tesla россиянин признал вину

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 06:38
В США подозреваемый в кибератаке на Tesla россиянин признал вину Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Гражданин РФ Егор Крючков на суде в США признал, что хотел организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. В сообщении не указывается, о какой компании идет речь, но Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки была его компания Tesla .

Об этом сообщил Минюст США и российский РБК.

Россиянин признал вину по одному пункту обвинения в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру.

"Сегодня гражданин России признал себя виновным в федеральном суде в сговоре с целью поездки в Соединенные Штаты с целью вербовки сотрудника компании в Неваде для участия в схеме по внедрению вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании", - говорится в заявлении Минюста.

Ожидается, что приговор Крючкову вынесут 10 мая.

По данным суда, летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании за 1 млн долларов, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы потом, угрожая публикацией данных, вымогать у компании деньги.

Ранее хакеры взломали учетные записи в Twitter десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний, среди которых был Илон Маск.

Недавно сообщалось, что США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года.

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