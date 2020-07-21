У США підготували резолюцію проти участі Росії в G7

В Сенат США була внесена резолюція проти участі Росії в прийдешньому саміті G7. Документ був складений групою представників Демократичної партії.

Про це повідомляє прес-служба сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна.

За його словами, резолюція дає зрозуміти, що Сенат буде проти відновлення "Великої вісімки" за участю Росії до тих пір, доки Кремль не припинить "свої зловмисні дії проти України, США і союзників".

Резолюцію підтримали 12 колег Дурбіна, зазначає прес-служба сенатора.

Нагадаємо, в травні президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на нинішній саміт G7 як спостерігача. Також американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Проти цього одразу ж виступили Великобританія, Канада та Європейський союз.

Трамп пояснював, що повернення Росії в G7 допоможе в майбутньому домовитися з нею про ядерний пакт.

Відзначимо, в червні президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії в G7.

Саміт G7 має відбутися у вересні в США після перенесення через пандемію коронавірусу.