США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України, - Нуланд

За її словами, США готові ввести нові санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

"Я не збираюся розкривати 18 різних сценаріїв... Я просто скажу, що наші переговори, які ми ведемо з нашими союзниками, спрямовані на те, щоб заподіяти дуже гострий біль і дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі", - зазначила Нуланд.

Вона підкреслила, що двері для дипломатичного пошуку виходу із ситуації відкриті, і на сьогодні Вашингтон працює над письмовими відповідями на російські вимоги про "гарантії безпеки".

"Ми хочемо продовжити розмову. Ми вважаємо, що це треба робити на основі взаємності, у них будуть образи, але у нас теж є побоювання. Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і домогтися певного прогресу в деяких з цих питань за допомогою дипломатії", - додала Нуланд.