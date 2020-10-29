Зеленський про реакції ЄС на рішення КСУ: ми вже отримали сигнали

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала реакцію партнерів Європейського союзу на рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування.

Про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

"Скасовування контрольної функції Національного агентства з питань протидії корупції та кримінальна відповідальність за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйматися суспільством, а також з нашими партнерами в Євросоюзі. Ми з вами вже отримали сигнали", - заявив він.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що рішення КСУ може стати причиною припинення безвізового режиму з Європейським союзом, однак у Кабінеті міністрів вже спростували її.

Крім того, посли G7 засудили рішення КСУ і заявили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

Додамо, що 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.