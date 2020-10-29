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Зеленський про реакції ЄС на рішення КСУ: ми вже отримали сигнали

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 17:51
Зеленський про реакції ЄС на рішення КСУ: ми вже отримали сигнали
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала реакцію партнерів Європейського союзу на рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування.

Про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

"Скасовування контрольної функції Національного агентства з питань протидії корупції та кримінальна відповідальність за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйматися суспільством, а також з нашими партнерами в Євросоюзі. Ми з вами вже отримали сигнали", - заявив він.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що рішення КСУ може стати причиною припинення безвізового режиму з Європейським союзом, однак у Кабінеті міністрів вже спростували її.

Крім того, посли G7 засудили рішення КСУ і заявили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

Додамо, що 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

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