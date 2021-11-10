США підтримують контакти з Європою щодо ситуації на кордоні України, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований повідомленнями про стягування Збройних сил Росії до кордону з Україною. Глава Пентагону обговорює ситуацію з колегами в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Міністр як і раніше стурбований цим нарощуванням сил, ми продовжуємо уважно стежити. Остін як і раніше підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі", - сказав Кірбі.

У пресі продовжує з'являтися інформації про нарощування військ РФ на кордоні України.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чому Росія знову переміщує свої війська поблизу кордону України. Водночас військові запевняють, що нарощування російської військової присутності немає.

Як відомо, вперше інформація про нові війська біля українського кордону з'явилася в американській газеті Washington Post, однак у Міноборони відразу ж її спростували.

Більше можете прочитати в матеріалі РБК-Україна -"Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".