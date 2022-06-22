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США підтримають Литву, напад на члена НАТО означатиме напад на всіх, - Держдеп

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

У разі, якщо Російська Федерація буде мати намір зробити якісь військові заходи проти Литви, США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО.

Про це заявив у своєму виступ речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п'ятій статті НАТО - постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, — непорушна", — заявив речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, минулого тижня Литовська залізниця перестала здійснювати транзит низки російських товарів до Калінінграда.

Після цього російська сторона висловила протест Литві. Для цього у відомство викликали тимчасово повірену Віргінію Умбрасене.

Крім того, на тлі загострення ситуації між РФ і Литвою Балтійський флот Росії почав навчання з бойовими стрільбами у Калінінградській області.

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