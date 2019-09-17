США подали позов проти Сноудена через його нову книгу

У вівторок, 17 вересня, влада США подала судовий позов проти колишнього співробітника ЦРУ і Агентства нацбезпеки Едварда Сноудена, який у 2013 році оприлюднив секретні документи, що стосуються телефонного прослуховування та інтернет-спостереження людей американськими спецслужбами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Влада США вважають, що випуск книги є порушенням договору про нерозголошення інформації.

"Сноуден опублікував свої мемуари під назвою "Постійний запис", не передавши їх на попередній розгляд спецслужбам. Крім того, Сноуден порушив угоди про нерозголошення під час публічних виступів", - йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

Зазначається, що влада США хоче отримати всі доходи, отримані Сноуденом від продажу книги, а юридичні особи, які стоять за публікацією книги, називаються в позові номінальними відповідачами.

Представник Сноудена і його видавець Macmillan ситуацію з позовом поки не прокоментували.

Нагадаємо, Сноуден живе в Росії з тих пір, як він розкрив подробиці програм стеження, які здійснюються американськими спецслужбами. Влада США неодноразово намагалися домогтися його кримінального переслідування за розголошення державних секретів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сноуден хоче отримати притулок у Франції. Про це він попросив президента Эманнуэля Макрона.